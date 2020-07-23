Мирча Луческу — главный тренер ФК «Динамо» Киев

https://racurs.ua/n141527-luchesku-budet-rukovodit-dinamo-usloviya-sensacionnogo-kontrakta.html

Ракурс

Мирча Луческу, известный румынский специалист, назначен новым главным тренером футбольного клуба «Динамо». Контракт с ним сегодня подписан на два года с возможностью пролонгации на один год.

Назначение румына — сенсационное решение президента «Динамо» Игоря Суркиса. Ранее Луческу более 10 лет возглавлял принципиального соперника киевлян — донецкий «Шахтер» и много раз конфликтовал с братьями Суркисами.

«Динамо» осталось без тренера после отставки Алексея Михайличенко, который вывел команду в квалфикацийний раунд Лиги чемпионов, но проиграл в последнем туре «Колосу» из Коваливки.

Тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С тех пор он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал тренер Луческу — Румыния, Италия, Турция, Украина.

К слову, киевский клуб — не первое «Динамо» в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском «Динамо», которое впоследствии тренировал.

За свою карьеру 74-летний тренер успел поработать в составе принципиального соперника «Динамо» — «Шахтере», а также клубах «Ковинуле», «Динамо» Бухарест, «Пиза», «Брешия», «Реджано», «Рапид» Бухарест, «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Зенит», сборной Румынии и сборной Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

За период выступлений с «горняками» Луческу выиграл восемь чемпионских титулов, шесть Кубков Украины, семь суперкубков, а также Кубок УЕФА.

Игорь Суркис назвал Луческу одним из лучших тренеров в мире, он надеется, что с приходом его тренерской команды «возродятся победные традиции киевского „Динамо“ и клуб завоюет много титулов».

Луческу рассказал, что «соскучился по Украине» и хотел вернуться в страну, где завоевал немало трофеев.