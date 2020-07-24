Про долю чату «засранців"—далекобійників після критики Зеленського розповіли у МВС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Радіо ТРЕК

https://racurs.ua/ua/n141556-pro-dolu-chatu-zasranciv-dalekobiynykiv-pislya-krytyky-zelenskogo-rozpovily-u-mvs.html

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Володимир Зеленський, президент України, 23 червня записав відеозвернення, у якому назвав «засранцями» далекобійників, що оминають ваговий контроль. Після цього групу далекобійників у месенджері Viber не заблокували.

Тепер правоохоронці слідкують за тим, про що спілкуються учасники групи, та планують краще вивчити методи, до яких вдаються далекобійники, щоб не проходити ваговий контроль. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передають УНН.

Геращенко заявив, що такі спостереження допоможуть покращити систему контролю надалі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у червні вступив у групу далекобійників у месенджері та пригрозив далекобійникам наслідками, якщо ті й надалі будуть обходити зважування машин завдяки соцмережам і руйнувати нові дороги. Згодом він записав відеозвернення до далекобійників щодо перевантаження автівок, у якому назвав їх «засранцями».