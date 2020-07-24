Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Радио ТРЕК

О судьбе чата «засранцев"—дальнобойщиков после критики Зеленского рассказали в МВД

24 июл 2020, 10:43
999

Владимир Зеленский, президент Украины, записал видеообращение 23 июня, в котором назвал «засранцами» дальнобойщиков, обходящих весовой контроль. После этого группу дальнобойщиков в мессенджере Viber не заблокировали.

Теперь правоохранители следят за тем, о чем общаются участники группы, и планируют лучше изучить методы, к которым прибегают дальнобойщики, чтобы не проходить взвешивание. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передают УНН.


Геращенко заявил, что такие наблюдения помогут правоохранителям улучшить систему контроля в дальнейшем.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне вступил в группу дальнобойщиков в мессенджере и пригрозил дальнобойщикам последствиями, если те будут продолжать обходить взвешивание машин благодаря соцсетям и разрушать новые дороги. Впоследствии он записал видеообращение к дальнобойщикам, в котором назвал их «засранцами».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров