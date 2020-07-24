О судьбе чата «засранцев"—дальнобойщиков после критики Зеленского рассказали в МВД

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Радио ТРЕК

https://racurs.ua/n141556-o-sudbe-chata-zasrancev-dalnoboyschikov-posle-kritiki-zelenskogo-rasskazali-v-mvd.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, записал видеообращение 23 июня, в котором назвал «засранцами» дальнобойщиков, обходящих весовой контроль. После этого группу дальнобойщиков в мессенджере Viber не заблокировали.

Теперь правоохранители следят за тем, о чем общаются участники группы, и планируют лучше изучить методы, к которым прибегают дальнобойщики, чтобы не проходить взвешивание. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передают УНН.

Геращенко заявил, что такие наблюдения помогут правоохранителям улучшить систему контроля в дальнейшем.

Напомним, президент Владимир Зеленский в июне вступил в группу дальнобойщиков в мессенджере и пригрозил дальнобойщикам последствиями, если те будут продолжать обходить взвешивание машин благодаря соцсетям и разрушать новые дороги. Впоследствии он записал видеообращение к дальнобойщикам, в котором назвал их «засранцами».