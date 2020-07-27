Румунський тренер Мірча Луческу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n141691-luchesku-pokynuv-kyyivske-dynamo-i-poyasnyv-prychynu.html

Ракурс

Мірча Луческу, 74-річний румунський тренер, подав у відставку з посади головного тренера футбольного «Динамо» Київ.

Колишній тренер донецького «Шахтаря» лише чотири дні тому очолив столичний клуб. Сам наставник вже зізнався, що вирішив піти з «Динамо» через протести вболівальників «синьо-білих». Про це 27 липня повідомив румунський журналіст Emanuel Roşu у Twitter.

Я не можу допустити, щоб вболівальники «працювали"проти свого власного клубу, —процитував він Луческу.

У коментарі Gazeta Sporturilor румунський спеціаліст заявив, що не може «працювати у ворожій атмосфері».

На офіційному сайті київського «Динамо» поки не з’явилася інформація про відставку новопризначеного тренера.

Як відомо, ультрас столичного клубу вкрай негативно сприйняли призначення Луческу головним тренером «Динамо». Фанати мотивували це тим, що румун впродовж 12 років тренував головного суперника киян — «Шахтар» із Донецька. Проти призначення Луческу висловилися відомий футболіст Олег Блохін та екс-гравець «Динамо» Артем Мілевський.

Нагадаємо, в «Динамо» Луческу змінив Олексія Михайличенка, якого разом із помічниками відправили у відставку після здобуття Кубка України, «срібла» в Чемпіонаті України та виходу клубу в кваліфікаційний раунд наступної Ліги чемпіонів.