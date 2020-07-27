Невідомий вірус знайшли у В'єтнамі, 80 тис. людей евакуюють із епіцентру зараження

Вірус у В'єтнамі. Фото: Pixabay

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Спалах нового вірусу зафіксували в місті Дананге, В'єтнам. За інформацією влади, нова інфекція агресивніша за коронавирус.

Зазначається, що вірус набагато швидше розмножується і вже за кілька годин призводить до важкого стану. Уряд В'єтнаму наголосив, що вже двоє з чотирьох заражених підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє прес-служба уряду В'єтнаму.

Уперше з квітня у В'єтнамі зареєстрували чотирьох пацієнтів із симптомами коронавирусу, але тести на COVID-19 негативні. Джерело зараження інфекцією поки не встановлено.

У зв’язку зі спалахом Дананг закрили карантин. З міста екстреними авіарейсами вивезуть майже 80 тис. туристів.

Влада вирішила вивезти людей якомога раніше, щоб запобігти подальшій передачі вірусу серед місцевого населення. Евакуація триватиме упродовж чотирьох днів. За цей час в'єтнамські авіакомпанії мусять здійснити приблизно 100 рейсів в 11 міст країни.

Прем'єр-міністр В'єтнаму Нгуен Суан Фук розпорядився 27 липня, щоб у Дананге зачинилися несуттєві підприємства і щоб жителі міста знову почали дотримуватися соціальне дистанціювання.

В'єтнам — одна з небагатьох країн світу, де від коронавірусної хвороби не померла жодна людина. За даними університету Джонса Хопкінса, COVID-19 там виявили всього в 420 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї помер від хантавірусу чоловік. Йому стало зле в автобусі по дорозі на роботу в провінцію Шаньдун. Згодом пацієнт помер у лікарні, а лікарі перевірили на зараження хантавірусом і коронавірусом усіх пасажирів автобуса.