Вирус во Вьетнаме. Фото: Pixabay

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Вспышку нового вируса зафиксировали в городе Дананге, Вьетнам. По информации властей, новая инфекция агрессивнее коронавируса.

Отмечается, что вирус гораздо быстрее размножается и уже за несколько часов приводит к тяжелому состоянию. Правительство Вьетнама уточнило, что уже двое из четырех зараженных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вьетнама.

Впервые с апреля во Вьетнаме зарегистрировали четырех пациентов с симптомами коронавируса, но тесты на COVID-19 отрицательные. Источник заражения инфекцией пока не установлен.

В связи со вспышкой Данангу закрыли карантин. Из города экстренными авиарейсами вывезут около 80 тыс. туристов.

Власти решили вывезти людей как можно раньше, чтобы предотвратить дальнейшую передачу вируса среди местного населения. Эвакуация продлится в течение четырех дней. За это время вьетнамские авиакомпании должны осуществить около 100 рейсов в 11 городов страны.

Премьер-министр Вьетнама Нгуэн Суан Фук распорядился 27 июля, чтобы в Дананге закрылись несущественные предприятия и чтобы жители города снова начали соблюдать социальное дистанцирование.

Вьетнам — одна из немногих стран мира, где от коронавирусной болезни не умер ни один человек. По данным университета Джонса Хопкинса, COVID-19 там выявили всего у 420 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае умер мужчина от хантавируса. Ему стало плохо в автобусе по дороге на работу в провинцию Шаньдун. Впоследствии пациент умер в больнице, а врачи проверили на заражение хантавирусом и коронавирусом всех пассажиров автобуса.