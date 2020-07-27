Верблюд прошел 100 км по степям Китая. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n141689-verblud-proshel-100-km-po-stepyam-kitaya-v-poiskah-byvshih-hozyaev.html

Ракурс

Верблюд преодолел 100 км по китайским степям, чтобы добраться к своим бывшим хозяевам.

Трогательная история произошла в китайской провинции Внутренняя Монголия. Фермер Темур в октябре 2019 года продал одну из своих верблюдиц, а новый владелец увез животное за 100 км от его предыдущего места жительства. Об этом 27 июля сообщает National Geographic.

От нового хозяина животное скрылось 27 июня 2020 года спустя день после летней стрижки. Верблюдица отправилась на поиски дома своих бывших хозяев. Она семь дней бродила по степи и прошла более 100 км по степи и горам, пересекала автомобильные трассы и заграждения, но все же добралась до своего старого дома. На теле животного прежние хозяева обнаружили много ран, вероятно, полученных, когда верблюдица преодолевала заграждения из проволоки. Владельцы решили оставить преданное животное у себя, а покупателю предложили другую самку.

Как известно, двугорбый верблюд (Camelus bactrianus) способен переносить очень длительное голодание и обходиться без питья почти 14 дней.

Напомним, в конце июля из зоопарка Одессы сбежали гамадрилы. Обезьян искали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и сотрудники местной полиции.