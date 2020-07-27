В Одесской области нашли уникальную статуэтку античного бога, фото Одесский археологический музей

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Ракурс

В Одесской области археологи во время экспедиции к античному городищу нашли уникальную терракотовую статуэтку античного бога Гермеса или Меркурия.

Находка была сделана во время раскопок античного городища Катрал у села Орловка Ренийского района Одесской области, сообщает пресс-служба Одесского археологического музея.

Уникальность этой статуэтки заключается в отличном состоянии, в котором она сохранилась, а также в месте, где ее нашли.

Статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранности — редкая находка даже в больших античных центрах Северного Причерноморья. Для достопримечательности же варварской периферии, которым было в античную эпоху поселение в Картале, такая статуэтка — исключительная редкость, граничащая с уникальностью, — отмечают в музее.

Поселение Картал имеет достаточно давнюю историю, что позволяет археологам заглянуть в периоды вплоть до Каменного века. Сейчас члены Нижнедунайской археологической экспедиции музея завершают исследования слоев, которые отвечают за античную эпоху, и переходят к более ранним.

Напомним, в 2018 году на территории Киево-Печерского историко-культурного заповедника археологи нашли остатки фортификационных стен времен Киевской Руси.