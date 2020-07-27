Гонки на угнанной маршрутке двух парней в Киеве попали на видео

Угон авто. Фото: РБК-Украина

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В Киеве двое парней похитили маршрутку, стоявшую на остановке. Пока водитель отошел, парни сели в машину и поехали кататься.

Юных любителей экстремального вождения уже поймали. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Киева.

Инцидент произошел 26 июля в столице. Молодые люди украли маршрутное такси «Богдан», которое стояло на остановке, пока водитель транспортного средства отошел. Завладев маршруткой, юноши начали выполнять опасные маневры и ездить на большой скорости, передавая руль друг другу.





Когда ребята наигрались, они решили бросить пустой «Богдан» на улице Тульчинской, а сами исчезли. Юношей поймала полиция уже через несколько минут после преступления на улице Кирилловской.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что почти 3 млн грн из взорванного автомобиля «Укрпочты» похитили преступники в Полтавской области. Неизвестные грабители взорвали служебный автомобиль «Укрпочты» вблизи села Тишки Лубенского района и завладели деньгами в сумме 2 млн 750 тыс. грн и табельным оружием охранника.