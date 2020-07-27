Перегони на вкраденій маршрутці двох юнаків у Києві потрапили на відео

Викрадення авто. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n141687-peregony-na-vkradeniy-marshrutci-dvoh-unakiv-u-kyievi-potrapyly-na-video.html

Ракурс

У Києві двоє молодих хлопців викрали маршрутку, що стояла на зупинці. Поки водій відійшов, молодики сіли до автівки та поїхали кататися.

Юних любителів екстремального водіння вже впіймали. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста Києва.

Інцидент стався 26 липня у столиці. Молодики вкрали маршрутне таксі «Богдан», яке стояло на зупинці, поки водій транспортного засобу відійшов. Заволодівши транспортним засобом, юнаки почали виконувати небезпечні маневри та їздити на великій швидкості, передаючи кермо один одному.





Коли хлопці награлися, вони вирішили кинути порожній «Богдан» на вулиці Тульчинській, а самі зникли. Юнаків впіймала поліція вже за декілька хвилин після злочину на вулиці Кирилівській.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що майже 3 млн грн із підірваного автомобіля «Укрпошти» викрали злочинці у Полтавській області. Невідомі грабіжники підірвали службовий автомобіль «Укрпошти» поблизу села Тишки Лубенського району і заволоділи грошима в сумі 2,75 млн грн та табельною зброєю охоронця.