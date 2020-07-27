НП на очисних спорудах у Харкові. Фото: dsns.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n141686-chetvero-komunalnykiv-zagynuly-na-ochysnyh-sporudah-u-harkovi-z-yavylysya-foto.html

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Надзвичайна подія сталася 27 липня у Харкові — на очисних спорудах загинуло четверо комунальників.

Від отруйних газів у каналізаційному колекторі загинули працівники комунального підприємства"Харківкомуночиствод". Серед загиблих троє чоловіків та жінка. Про це повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначили, що трагедія сталася о 14.21 на проспекті Гагаріна, 354 Основ’янського району. Комунальники загинули, коли проводили дренажні роботи у випускному колодязі на території ілового поля. Рятувальники вже дістали тіла загиблих на поверхню. Правоохоронці проводять слідчі дії на місці події.

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Нагадаємо, влітку 2019 року в селі Зоря Рівненської області одна особа загинула, а двоє постраждали внаслідок надзвичайної події. Виявилося, що померлий та постраждалі проводили роботи у каналізаційному колекторі й отруїлися небезпечними випарами.