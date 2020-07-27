ЧП на очистных сооружениях в Харькове. Фото: dsns.gov.ua

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Чрезвычайное происшествие произошло 27 июля в Харькове — на очистных сооружениях погибли четыре коммунальщика.

От ядовитых газов в канализационном коллекторе погибли работники коммунального предприятия «Харьковкоммуночиствод». Среди погибших трое мужчин и женщина. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС отметили, что трагедия произошла в 14.21 на проспекте Гагарина, 354 Основянского района. Коммунальщики погибли, когда проводили дренажные работы в выпускном колодце на территории илового поля. Спасатели уже достали тела погибших на поверхность. Правоохранители проводят следственные действия на месте происшествия.

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Напомним, летом 2019 года в селе Заря Ровенской области один человек погиб, а два пострадали в результате чрезвычайного происшествия. Оказалось, что умерший и пострадавшие проводили работы в канализационном коллекторе и отравились опасными испарениями.