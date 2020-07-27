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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: ТАСС

Упал сайт Офиса президента Украины

27 июл 2020, 16:30
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Сайт Офиса президента Украины president.gov.ua недоступен.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Down for Everyone or Just Me, который предназначен для проверки интернет-ресурсов на доступность.

На других ресурсах Офиса президента в социальных сетях о причинах недоступности сайта не сообщается.


Стоит добавить, что вчера Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщал об обнаружении масштабной утечки данных из популярного антихакерского сервиса Cloudflare. Эти данные, в частности, содержали реальные IP-адреса ряда правительственных сайтов, которые хакеры могут использовать для направленных атак на такие ресурсы.

Обновлено:

по состоянию на 16.37 сайт главы государства возобновил работу.

Источник: Ракурс


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