Владимир Зеленский, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n141685-upal-sayt-ofisa-prezidenta-ukrainy.html

Ракурс

Сайт Офиса президента Украины president.gov.ua недоступен.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Down for Everyone or Just Me, который предназначен для проверки интернет-ресурсов на доступность.

На других ресурсах Офиса президента в социальных сетях о причинах недоступности сайта не сообщается.

Стоит добавить, что вчера Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сообщал об обнаружении масштабной утечки данных из популярного антихакерского сервиса Cloudflare. Эти данные, в частности, содержали реальные IP-адреса ряда правительственных сайтов, которые хакеры могут использовать для направленных атак на такие ресурсы.

Обновлено:

по состоянию на 16.37 сайт главы государства возобновил работу.