Сайт Офісу президента України president.gov.ua недоступний.

Про це свідчать дані сервісу Down for Everyone or Just Me, який призначений для перевірки інтернет-ресурсів на доступність.

На інших ресурсах Офісу президента в соціальних мережах про причини недоступності сайту не повідомляється.

Варто додати, що вчора Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повідомляла про виявлення масштабного витоку даних з популярного антихакерського сервісу Cloudflare. Ці дані, зокрема, містили реальні ІР-адреси низки урядових сайтів, які хакери можуть використовувати для спрямованих атак на такі ресурси.

Оновлено:

станом на 16.37 сайт глави держави відновив роботу.