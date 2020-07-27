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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: ТАСС

Впав сайт Офісу президента України

27 лип 2020, 16:30
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Сайт Офісу президента України president.gov.ua недоступний.

Про це свідчать дані сервісу Down for Everyone or Just Me, який призначений для перевірки інтернет-ресурсів на доступність.

На інших ресурсах Офісу президента в соціальних мережах про причини недоступності сайту не повідомляється.


Варто додати, що вчора Рада національної безпеки та оборони (РНБО) повідомляла про виявлення масштабного витоку даних з популярного антихакерського сервісу Cloudflare. Ці дані, зокрема, містили реальні ІР-адреси низки урядових сайтів, які хакери можуть використовувати для спрямованих атак на такі ресурси.

Оновлено:

станом на 16.37 сайт глави держави відновив роботу.

Джерело: Ракурс


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