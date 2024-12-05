Україна запровадила санкції проти 19 високопосадовців Грузії на чолі з Іванішвілі

https://racurs.ua/ua/n201859-ukrayina-zaprovadyla-sankciyi-proty-19-vysokoposadovciv-gruziyi-na-choli-z-ivanishvili.html

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Україна запровадила санкції проти високопосадовців Грузії.

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Йдеться про 19 чиновників на чолі з фактичним лідером партії «Грузинська мрія» Бідзіною Іванішівілі.

Про це повідомив 5 грудня президент україни Володимир Зеленський.

Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію путіну. Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі — втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні: ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само — діяти принципово, — сказав президент.

Зауважимо, що протести у Грузії тривають від 28 листопада, коли очільник уряду Іраклій Кобахідзе заявив про призупинення євроінтегарції країни до 2028 року.

4 грудня у Тбілісі правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій, а також затримали лідера партії «Коаліція за зміни» Ніка Гвамарія та члена цієї партії Гела Хасая. П

Нагадаємо, опозиційні грузинські політичні сили заявили, що не визнають результатів жовтневих виборів та анонсували акції протесту. Також вони заявили, що бойкотують новий парламент, щоб не надати йому легітимності.

Як повідомлялося, міський голова Тбілісі та генсекретар партії Грузинська мрія Каха Каладзе заявив, що державні службовці, які підтримали протести в столиці Грузії, матимуть «відповідну реакцію» з боку влади.