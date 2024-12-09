Киев в декабре планирует встречу контактной группы по завершению войны

https://racurs.ua/n202009-kiev-v-dekabre-planiruet-vstrechu-kontaktnoy-gruppy-po-zaversheniu-voyny.html

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Україна планує у грудні провести зустріч контактної групи щодо завершення війни.

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Про це заявили в Офісі президента.

Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, та країни, від яких залежить наше майбутнє у НАТО, — цитує «Європейська правда» речника президента Сергія Никифоров.

У коментарі журналістам 9 грудня він зазначив, що Україна планує вже у грудні провести зустріч цих країн «для координації, вироблення спільної позиції» та гарантування того, що Україна буде сильною «за будь-якого розвитку подій — як на переговорах, так і на полі бою».

Про створення групи стало відомо на спільній пресконференції Зеленського та лідера німецької опозиції Фрідріха Мерца, який у понеділок, 9 грудня, прибув до Києва.

Мерц запропонував утворити контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії, щоб вони обмінялися думками щодо завершення війни в Україні, й «таким чином розвивати разом із Сполученими Штатами загальне бачення».