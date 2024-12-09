Мерц пообещал Украине ракеты Taurus в случае прихода к власти

https://racurs.ua/n202007-merc-poobeschal-ukraine-rakety-taurus-v-sluchae-prihoda-k-vlasti.html

Ракурс

У разі перемоги на виборах у Німеччині лідер ХДС Фрідріх Мерц обіцяє надати Україні далекобійні ракети Taurus.

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Під час візиту до Києва Мерц розкритикував політику чинного німецького канцлера Олафа Шольца, яка, на його думку, змушує Україну воювати зі зв’язаними руками.

Наша позиція чітка: ми хочемо, щоб ваша армія була здатна уражати військові бази в росії. Не цивільне населення, не інфраструктуру, а військові цілі, з яких атакують вашу країну, — заявив Мерц на зустрічі з президентом Зеленським та українськими посадовцями.

За його словами, обмежуючи Україну в радіусі дії озброєння, Захід змушує її воювати «з однією рукою, зв’язаною за спиною».

Вибори в Німеччині відбудуться у лютому 2025 році. Нинішній канцлер Олаф Шольц підтримує надання Україні усіх видів військової допомоги, крім далекобійних ракет.

Фрідріх Мерц — кандидат на посаду канцлера Німеччини, а як відомо в цій країні канцлер є визначальною фігурою, яка формує політичний курс та ухвалює стратегічні рішення.

Його приїзд за кілька місяців до парламентських виборів, на яких його політичній силі прогнозують перемогу, — означає вагомий сигнал про посилання підтримки та співпраці з Україною у разі приходу до влади консервативного блоку ХДС/ХСС.

У Києві Мерц заявив, що «диктатор путін піде на переговори лише тоді, коли Україн зможе себе захистити». Така позиція відображає глибоке розуміння причин війни і умови для української перемоги.

Він вважає, що його політична сила підтримує надання Україні далекобійних озброєнь, які зможуть досягати військових цілей на території московської федерації. За його словами, він кілька тижнів тому говорив у Бундестазі, що обмеженням дальності озброєння «ми змушуємо вас воювати із зав’язаною за спиною однією рукою».

Мерц запропонував створити Контактну групу з чотирьох країн — Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії — для вироблення спільної європейської позиції щодо завершення війни проти України.