Полтора десятка влиятельных правоохранителей оказались земляками Олега Татарова

https://racurs.ua/n201921-poltora-desyatka-vliyatelnyh-pravoohraniteley-okazalis-zemlyakami-olega-tatarova.html

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Близько півтора десятка впливових правоохоронців виявилися земляками Олега Татарова. Окрім географічного збігу місця народження, вони мають з ним давні звʼязки — кар'єрні, наукові, та навіть родинні.

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Як стверджують у своєму розлідуванні «Схеми», усі вони нині обіймають впливові посади в органах МВС, Національної поліції та Державного бюро розслідувань — тобто в правоохоронній системі, яка має бути політично незалежною, але офіційним наглядачем за якою призначений їхній давній знайомий Татаров.

«Схеми» дослідили, який вплив мають земляки Татарова, які саме обіймають посади та чи самі пов’язують розвиток своєї карʼєри із статусом Татарова в команді президента Зеленського.

Усі ці високопосадовці, як і сам Татаров, народилися у Новоукраїнці — невеликому містечку на заході Кіровоградщини. Усі вони мають з високопосадовцем ОП Татаровим або родинні зв’язки, або спільний кар'єрний чи науковий шлях. Або і те, і інше.

Татаров вже понад чотири роки він зберігає статус офіційного куратора всієї правоохоронної системи України від Офісу президента. Попри гучні скандали, його підтримує особисто Володимир Зеленський. Нагляд чиновника ОП Татарова за правоохоронною системою України — публічно вписаний в його посадові обов’язки.