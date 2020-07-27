На Одещині знайшли унікальну статую античного бога, фото: Одеський археологічний музей

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На Одещині археологи під час експедиції до античного городища знайшли унікальну теракотову статуетку античного бога Гермеса або Меркурія.

Знахідка була зроблена під час розкопок античного городища Катрал біля села Орлівка Ренійського району Одеської області, повідомляє прес-служба Одеського археологічного музею.

Унікальність цієї статуетки полягає в чудовому стані, в якому вона збереглася, а також у місці, де її знайшли.

Статуетки такого типу та в такому чудовому стані збереженості — рідкісна знахідка навіть у великих античних центрах Північного Причорномор’я. Для пам’ятки ж варварської периферії, яким було в античну епоху поселення у Карталі, така статуетка — виняткова рідкість, що межує з унікальністю, — наголошують у музеї.

Поселення Картал має досить давню історію, що дозволяє археологам заглянути у періоди аж до Кам’яного віку. Наразі члени Нижньодунайської археологічної експедиції музею завершують дослідження шарів, які відповідають за античну епоху, і переходять до більш ранніх.

Нагадаємо, у 2018 році на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника археологи знайшли залишки фортифікаційних мурів часів Київської Русі.