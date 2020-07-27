Верблюд пройшов 100 км по степах Китаю. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n141689-verblud-proyshov-100-km-po-stepah-kytau-u-poshukah-kolyshnih-gospodariv.html

Ракурс

Верблюд подолав 100 км по китайських степах, щоб дістатися будинку своїх колишніх господарів.

Зворушлива історія сталася в китайській провінції Внутрішня Монголія. Фермер Темур в жовтні 2019 року продав одну зі своїх верблюдиць, а новий власник відвіз тварину за 100 км від його попереднього місця проживання. Про це 27 липня повідомляє National Geographic.

Від нового господаря тварина втекла 27 червня 2020 року через день після літньої стрижки. Верблюдиця вирушила у пошуках будинку своїх колишніх господарів. Вона сім днів блукала по степу й пройшла понад 100 км степу й горах, перетинала автомобільні траси й загородження, але все ж дісталася свого старого будинку. На тілі тварини колишні господарі виявили багато ран, ймовірно, отриманих, коли верблюдиця долала загородження з дроту. Власники вирішили залишити віддану тварину у себе, а покупцю запропонували іншу самку.

Як відомо, двогорбий верблюд (Camelus bactrianus) здатний переносити дуже тривале голодування і обходитися без пиття майже 14 днів.

Нагадаємо, наприкінці липня із зоопарку Одеси втекли гамадрили. Мавп шукали рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій і співробітники місцевої поліції.