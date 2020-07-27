Ігор Суркіс та Мірча Луческу. Фото: прес-служба «Динамо»

https://racurs.ua/ua/n141698-luchesku-zalyshaietsya-v-dynamo-rumunskogo-specialista-vmovyv-surkis.html

Ракурс

Мірча Луческу залишиться головним тренером футбольного клубу «Динамо» Київ.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс спростував інформацію про відставку Луческу та заявив, що столичний клуб має головного тренера. Про це заявив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми «Циганик LIVE» на YouTube-каналі Football Hub.

Все нормально. Є у Динамо тренер, — цитує він президента українського футбольного гранду.

Крім того, Циганик стверджує, що Суркіс вмовив Луческу залишитися, хоча румунський спеціаліст дуже пригнічений такою реакцією на його призначення.

Нагадаємо, 74-річний румунський тренер Мірча Луческу подав у відставку з посади головного тренера футбольного «Динамо» Київ, хоча чотири дні тому очолив столичний клуб. Він зізнався, що вирішив піти з «Динамо» через протести вболівальників.

Раніше ультрас «Динамо» вкрай негативно сприйняли призначення Луческу головним тренером. Фанати мотивували це тим, що іноземний спеціаліст впродовж 12 років тренував донецький «Шахтар».