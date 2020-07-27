Частина Києва раптово залишилась без світла. Фото: kpravda.ru

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Ракурс

Електропостачання зникло у кількох районах Києва у понеділок, 27 липня.

Проблеми зі світлом почали спостерігатися ввечері. Знеструмлені Печерський, Голосіївський та Шевченківський райони. Вирішити проблему з напругою обіцяють до 23.00. Про аварійне відключення повідомили у на веб-сторінці «ДТЕК Київські електромережі».

Як повідомляє «Інформатор», на Позняках на кілька хвилин світло зникло, але згодом з’явилося. На кілька хвилин були знеструмлені житлові масиви на Березняках.

Через відсутність електроенергії довелося евакуювати людей із будівлі торгівельно-розважального центру Ocean Plaza. Перебої зі світлом фіксувалися у ТЦ River Mall та в кінотеатрі «Планета кіно».

КП «Київпастранс» у Facebook повідомило про затримку руху тролейбусів маршрутів № № 1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40 к, 42д, 43,50. У мережі оператора міських електромереж відсутня напруга на Бессарабській, Либідській та Соломянській площа, на Бульварі Дружби народів та Залізничному шосе.

Тим часом користувачі соцмереж поширюють фото невідомого диму над ТЕЦ. У Київській міській державній адміністрації уточнили, що на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій, пошкодилося обладнання.

Нагадаємо, 27 липня через сильні зливи затопило місто Бердянськ, що в Запорізькій області. Рівень води в курортному місті досягав колін, а в кількох мікрорайонах міста було відсутнє енергопостачання.