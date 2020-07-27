Часть Киева внезапно осталась без света. Фото: kpravda.ru

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Ракурс

Электроснабжение пропало в нескольких районах Киева в понедельник, 27 июля.

Проблемы со светом начали наблюдаться вечером. Обесточены Печерский, Голосеевский и Шевченковский районы. Решить проблему с напряжением обещают до 23.00. Об аварийном отключении сообщили на веб-странице «ДТЭК Киевские электросети».

Как сообщает «Информатор», на Позняках на несколько минут свет исчез, но впоследствии появился. На несколько минут были обесточены жилые массивы на Березняках.

Из-за отсутствия электроэнергии пришлось эвакуировать людей из здания торговая-развлекательного центра Ocean Plaza. Перебои со светом фиксировались в ТЦ River Mall и в кинотеатре «Планета кино».

КП «Киевпастранс» в Facebook сообщило о задержке движения троллейбусов маршрутов № № 1,3,5,7,8,9,12,15,17,38,40,40 к, 42д, 43,50. В сети оператора городских электросетей отсутствует напряжение на Бессарабской, Лыбидской и Соломенской площади, на Бульваре Дружбы народов и Железнодорожном шоссе.

Тем временем пользователи соцсетей распространяют фото неизвестного дыма над ТЭЦ. В Киевской городской государственной администрации уточнили, что на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, что расположена на улице Промышленной, повредилось оборудование.

Напомним, 27 июля из-за сильных ливней затопило город Бердянск, что в Запорожской области. Уровень воды в курортном городе достигал колен, а в нескольких микрорайонах города не было энергоснабжения.