На Закарпатье затопило села. Фото: ГСЧС

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Подтопления на Закарпатье из-за проливных дождей произошли в понедельник, 27 июля.

Резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках фиксировалось в селе Скотарское Воловецкого района, а также в двух селах Межгороского района — Верхний Студеный и Розтоки. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, в Скотарском паводок уничтожил один и повредил три моста, подтопил один двор. Кроме того, будет затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами, повреждены около 30 м берегоукреплений и почти 20 м грунтовой дороги.

В Верхнем Студеном ручей разлился на автодорогах и подтопил три домохозяйства. А в селе Розтоки местный пруд разлился на центральную улицу и осложнил подъезд к домам и дворам.

В ГСЧС отметили, что последствия непогоды сейчас уточняется.

Напомним, в июне от последствий непогоды страдали западные регионы Украины. На Прикарпатье и Буковине были затоплены более 280 населенных пунктов, повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Впоследствии прокуратура открыла уголовное производство по факту экоцида — массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства, что привело к экологической катастрофе.