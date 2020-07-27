Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141695-grozy-i-jara-pogoda-v-ukraine-na-28-iulya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 28 июля ожидается солнечная с переменной облачностью почти по всей территории страны.

В Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью — от 15° до 21° выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до отметки 25−33° тепла. Ветер обещают восточный и южный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 28 июля будет солнечная и малооблачная. Ночью воздух прогреется до 18−20° тепла, а днем — 29−31° выше нуля.

Погода в Харькове завтра — солнце и переменная облачность. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем 30−32° выше нуля.

Погодные условия в Одессе в ближайшие сутки будут изменчивыми — ночью будет идти дождь, а днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью ожидается 19−21° тепла, а днем — 31−33° выше нуля.

Погода во Львове во вторник облачная, без существенных осадков. Температурные показатели ночью 15−17° тепла, а днем — 27−29° выше нуля.

Погода в Карпатах 28 июля прогнозируется дождливая и с грозами. Столбики термометров в темное время суток покажут 15−17° тепла, а днем 26−29° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 27 июля погода в Украине будет весьма неблагоприятной в ряде регионов Украины. Грозы в Украине ожидались днем в западных и Житомирской областях, а также на юге Украины. Заявлялось, что местами возможны шквалы со скоростью до 15−20 м/с.