Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141695-grozy-ta-speka-pogoda-v-ukrayini-na-28-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 28 липня очікується сонячна з мінливою хмарністю майже по всій території країни.

У Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму прогнозують короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі — від 15° до 21° вище нуля. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 25−33° тепла. Вітер обіцяють східний та південний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 28 липня буде сонячна та малохмарна. Вночі повітря прогріється до 18−20° тепла, а вдень — 29−31° вище нуля.

Погода у Харкові завтра — сонце та мінлива хмарність. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень 30−32° вище нуля.

Погодні умови в Одесі найближчої доби будуть мінливими — вночі дощитиме, а вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі очікується 19−21° тепла, а вдень — 31−33° вище нуля.

Погода у Львові у вівторок хмарна, без істотних опадів. Температурні показники вночі 15−17° тепла, а вдень — 27−29° вище нуля.

Погода в Карпатах 28 липня прогнозується дощова та з грозами. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 15−17° тепла, а вдень 26−29° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 27 липня погода в Україні буде досить несприятливою в низці регіонів України. Грози в Україні очікувалися вдень у західних та Житомирській областях, а також на півдні України. Заявлялося, що місцями можливі шквали зі швидкістю до 15−20 м/с.