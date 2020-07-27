Китайський гідролітак AG600. Фото: «Популярная механика»

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Найбільший у світі гідролітак AG600 випробували у Жовтому морі біля берега міста Циндао в китайській провінції Шаньдун.

Повітряна машина виконала зліт з морської поверхні і приземлилася на наземному аеродромі. Літак провів у повітрі 31 хвилину. Випробування китайська влада визнала успішними, а під час тестувань перевірили герметичність фюзеляжу літака, надійність роботи його бортових систем і двигунів, а також зліт з поверхні води і посадку на неї. Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що розробка AG600 ведеться з другої половини 2000-х років, льотні випробування він проходить з 2017 року, а випробування на воді — з 2018 року. Поставки перших літаків заплановані на 2022 рік, вже є замовлення на 17 таких літаків.

Розробники стверджують, що AG600 може здійснювати польоти на відстань до 5 тис. км і на швидкості до 570 км/год може перевозити до 50 осіб. Довжина AG600 становить 37 м, розмах крил — 38,8 м. Максимальна злітна маса літака-амфібії становить 53,5 т.

Повітряна машина здатний перебувати в повітрі до 12 годин і у версії, призначеної для пожежогасіння, може набирати воду з водойм в режимі глісування зі швидкістю 0,6 т в секунду. Очікується, що гідролітак також зможе доставляти військові групи на острови.

Нагадаємо, у грудні в Канаді провели успішне випробування першого приватного літака DHC-2 De Havilland Beaver з електричним двигуном на літій-іонних батареях.