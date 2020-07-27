Нардеп знецінив своє майно на 8,5 млн грн. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n141693-nardep-znecinyv-svoie-mayno-na-8-5-mln-grn-za-nogo-vzyalosya-nabu.html

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Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування проти народного депутата від партії «Опозиційна платформа — За життя» Суто Мамояна.

У Бюро вважають, що парламентар міг знецінити своє майно на 8,5 млн грн. Зокрема, нардеп підозрюється у декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік. Про це 27 липня повідомила прес-служба Ради громадського контролю НАБУ.

У відомстві пояснили, що йдеться про можливе заниження суми на понад 8,5 млн грн даних щодо вартості придбаних автомобілів Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир у житловому комплексі «Зарічний» площею 124 та 125 кв. м. Детективи попередньо кваліфікували правопорушення за ст. 366−1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларацій українських топ-чиновників. Вирішено перевірити низку колишніх та чинних посадовців.