Британців посадять на дієту через коронавірус

Реклама шкідливої їжі. Фото: Pixabay

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Ракурс

Коронавірус у Великій Британії запустив перегляд програми по боротьбі з ожирінням населення.

Тепер у країні будуть менше рекламувати шкідливу їжу через ризик ускладнень у разі зараження коронавірусом для людей, що мають зайву вагу. Про це йдеться на сайті британського уряду.

Як зазначають представники влади, майже 8% заражених із зайвою вагою потрапили у відділення інтенсивної терапії. У рамках нової кампанії в країні заборонять показувати рекламу продуктів із високим вмістом жиру, цукру й солі по телевізору і в інтернеті до 21.00.

Британська влада збирається обговорити повну заборону на онлайн-рекламу шкідливих продуктів у будь-який час. Крім цього вони обмежать просування такої їжі завдяки рекламним акціям типу «купи один, отримай другий безкоштовно».

Влада заборонить подібну рекламу в інтернеті і не дасть розміщувати товари із високим вмістом цукру, солі та жиру в перших рядках на полицях і на видних місцях. Магазини будуть заохочувати до просування здорового харчування і змусять робити знижки на корисні продукти.

Крім того, у Великій Британії зобов’яжуть ресторани та кафе вказувати кількість калорій для страв. До кінця року влада обговорить і маркування алкоголю, оскільки понад 80% опитаних британців не знають про його калорійність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Великій Британії розробили новий метод лікування коронавірусу. Попередні клінічні випробування показують, що його застосування значно зменшує кількість пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії.