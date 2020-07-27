Британцев посадят на диету из-за коронавируса

Реклама вредной еды. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141692-britancev-posadyat-na-dietu-iz-za-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в Великобритании запустил пересмотр программы по борьбе с ожирением населения.

Теперь в стране будут меньше рекламировать вредную еду из-за риска осложнений в случае заражения коронавирусом для людей с лишним весом. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Как отмечают власти, почти 8% зараженных с лишним весом попали в отделения интенсивной терапии. В рамках новой кампании в стране запретят показывать рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли по телевизору и в интернете до 21.00.

Британские власти собираются обсудить и полный запрет на онлайн-рекламу вредных продуктов в любое время. Помимо этого они ограничат продвижение такой еды при помощи рекламных акций в духе «купи один, получи второй бесплатно».

Власти запретят подобную рекламу в интернете и не позволят размещать товары с высоким содержанием сахара, соли и жира в первых рядах на полках и на видных местах. Магазины будут поощрять за продвижение здорового питания и скидки на полезные продукты.

Кроме того, в Великобритании обяжут рестораны, кафе и закусочные указывать количество калорий для продаваемых блюд. До конца года власти обсудят и маркировку алкоголя, поскольку более 80% опрошенных британцев не знают о его калорийности.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Великобритании разработали новый метод лечения коронавируса. Предварительные клинические испытания показывают, что его применение значительно уменьшает количество пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии.