Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Нардеп обесценил свое имущество на 8,5 млн грн. Фото: armyinform.com.ua

Нардеп обесценил свое имущество на 8,5 млн грн — за него взялось НАБУ

27 июл 2020, 18:24
999

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Суто Мамояна.

В Бюро считают, что парламентарий мог обесценить свое имущество на 8,5 млн грн. В частности, нардеп подозревается в декларации заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Совета общественного контроля НАБУ.


В ведомстве пояснили, что речь идет о возможном занижении суммы на более 8,5 млн грн данных о стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретении двух квартир в жилом комплексе «Заречный» площадью 124 и 125 кв. м. Детективы предварительно квалифицировали правонарушение по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций украинских топ-чиновников. Решено проверить ряд бывших и действующих чиновников.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров