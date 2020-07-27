Нардеп обесценил свое имущество на 8,5 млн грн. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n141693-nardep-obescenil-svoe-imuschestvo-na-8-5-mln-grn-za-nego-vzyalos-nabu.html

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Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование против народного депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Суто Мамояна.

В Бюро считают, что парламентарий мог обесценить свое имущество на 8,5 млн грн. В частности, нардеп подозревается в декларации заведомо ложных сведений в декларации за 2019 год. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Совета общественного контроля НАБУ.

В ведомстве пояснили, что речь идет о возможном занижении суммы на более 8,5 млн грн данных о стоимости приобретенных автомобилей Toyota Land Cruiser 200, а также приобретении двух квартир в жилом комплексе «Заречный» площадью 124 и 125 кв. м. Детективы предварительно квалифицировали правонарушение по ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций украинских топ-чиновников. Решено проверить ряд бывших и действующих чиновников.