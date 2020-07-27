Китайский гидросамолет AG600. Фото: «Популярная механика»

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Крупнейший в мире гидросамолет AG600 испытали в Желтом море у берега города Циндао в китайской провинции Шаньдун.

Воздушная машина выполнила взлет с морской поверхности и приземлилась на наземном аэродроме. Самолет провел в воздухе 31 минуту. Испытания китайская власть признала успешными, а во время тестирований проверили герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее. Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что разработка AG600 ведется со второй половины 2000-х годов, летные испытания он проходит с 2017 года, а испытания на воде — с 2018 года. Поставки первых самолетов запланированы на 2022 год, уже есть заказ на 17 таких самолетов.

Разработчики утверждают, что AG600 может совершать полеты на расстояние до 5 тыс. км и на скорости до 570 км/ч может перевозить до 50 человек. Длина AG600 составляет 37 м, размах крыльев — 38,8 м. Максимальная взлетная масса самолета-амфибии составляет 53,5 т.

Воздушная машина способна находиться в воздухе до 12 часов и в версии, предназначенной для пожаротушения, может набирать воду из водоемов в режиме глиссирования со скоростью 0,6 т в секунду. Ожидается, что гидросамолет также сможет доставлять военные группы на острова.

Напомним, в декабре в Канаде провели спешное испытание первого частного самолета DHC-2 De Havilland Beaver с электрическим двигателем на литий-ионных батареях.