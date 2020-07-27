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В Україні 27 липня встановляться небезпечні погодні умови, фото: «Відкритий»

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в низці регіонів (КАРТА)

27 лип 2020, 10:31
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Погода в Україні сьогодні, 27 липня, буде досить несприятливою в низці регіонів України.

Синоптики попереджають про встановлення небезпечних погодних умов, повідомляє український Гідрометцентр.

Вдень у західних та Житомирській областях, а також на півдні України очікуються грози.

При грозах місцями можливі шквали зі швидкістю до 15−20 м/с. На півдні також можливі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Окрім того, сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у таких регіонах:


  • більшості південних областей;
  • центральних областях;
  • Хмельницькій області;
  • Донецькій області;
  • Сумській області.

Небезпечні погодні умови в Україні 27 липня, карта: український Гідрометцентр

Нагадаємо, на початку липня шквали завдали значних руйнувань на Одещині. Зокрема, вітер повалив понад 60 дерев і порвав контактну тролейбусну мережу. Двоє людей тоді отримали травми, один із постраждалих — тяжкі.

Джерело: Ракурс


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