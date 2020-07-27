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В Україні 27 липня встановляться небезпечні погодні умови, фото: «Відкритий»
Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в низці регіонів (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n141662-synoptyky-poperedjaut-pro-nebezpechni-pogodni-umovy-v-nyzci-regioniv-ukrayiny-karta.htmlРакурс
Погода в Україні сьогодні, 27 липня, буде досить несприятливою в низці регіонів України.
Синоптики попереджають про встановлення небезпечних погодних умов, повідомляє український Гідрометцентр.
Вдень у західних та Житомирській областях, а також на півдні України очікуються грози.
При грозах місцями можливі шквали зі швидкістю до 15−20 м/с. На півдні також можливі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).
Окрім того, сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у таких регіонах:
- більшості південних областей;
- центральних областях;
- Хмельницькій області;
- Донецькій області;
- Сумській області.
Нагадаємо, на початку липня шквали завдали значних руйнувань на Одещині. Зокрема, вітер повалив понад 60 дерев і порвав контактну тролейбусну мережу. Двоє людей тоді отримали травми, один із постраждалих — тяжкі.
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