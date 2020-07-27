В Україні 27 липня встановляться небезпечні погодні умови, фото: «Відкритий»

https://racurs.ua/ua/n141662-synoptyky-poperedjaut-pro-nebezpechni-pogodni-umovy-v-nyzci-regioniv-ukrayiny-karta.html

Ракурс

Погода в Україні сьогодні, 27 липня, буде досить несприятливою в низці регіонів України.

Синоптики попереджають про встановлення небезпечних погодних умов, повідомляє український Гідрометцентр.

Вдень у західних та Житомирській областях, а також на півдні України очікуються грози.

При грозах місцями можливі шквали зі швидкістю до 15−20 м/с. На півдні також можливі значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий).

Окрім того, сьогодні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки у таких регіонах:

більшості південних областей;

центральних областях;

Хмельницькій області;

Донецькій області;

Сумській області.

Нагадаємо, на початку липня шквали завдали значних руйнувань на Одещині. Зокрема, вітер повалив понад 60 дерев і порвав контактну тролейбусну мережу. Двоє людей тоді отримали травми, один із постраждалих — тяжкі.