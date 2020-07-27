Карантин для українців ввела ще одна країна

Карантин для українців. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141661-karantyn-dlya-ukrayinciv-vvela-sche-odna-krayina.html

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Коронавірус активно поширюється в Україні. У зв’язку з цим влада Нідерландів ввела карантин для українців, що прибувають до країни. Тепер громадяни України мають пройти двотижневу самоізоляцію.

Зазначається, що дотримання двотижневого карантину є обов’язковим навіть попри відсутність симптомів захворювання. Про це повідомляється на сайті МЗС Нідерландів.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що поки Україна не має шансів потрапити до списку країн «зеленої зони» Європейського Союзу через велику кількість нових хворих.

Для включення в цей список кількість хворих на коронавірус на 100 тис. населення в Україні має бути рівною або меншою ніж 16. На сьогодні в Україні цей показник становить 62,4, а в країнах Європейського Союзу — 16,3.

Коронавірус в Україні станом на ранок 27 липня виявили ще у 807 осіб. Загалом із початку епідемії COVID-19 лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 65 тис. 656 українців.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили обмеження, які діятимуть для «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» й «червоної» карантинних зон з 1 по 31 серпня.