Карантин для украинцев ввела еще одна страна

Карантин для украинцев. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n141661-karantin-dlya-ukraincev-vvela-esche-odna-strana.html

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Коронавирус активно распространяется в Украине. В связи с этим власти Нидерландов ввели карантин для прибывающих в страну украинцев. Теперь граждане Украины должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.

Отмечается, что соблюдение двухнедельного карантина является обязательным даже при отсутствии симптомов Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что пока у Украины нет шансов на то, чтобы попасть в список стран «зеленой зоны» Европейского Союза из-за большого притока новых больных.

Для включения в этот список количество больных коронавирусом на 100 тыс. населения в Украине должно быть равным или меньше 16. На сегодня в Украине этот показатель составляет 62,4, а в странах Европейского Союза — 16,3.

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 27 июля обнаружили еще у 807 человек. Всего с начала эпидемии COVID-19 лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 65 тыс. 656 украинцев.



Напомним, ранее мы сообщали, что в Министерстве здравоохранения обнародовали ограничения, которые будут действовать для «зеленой», «желтой», «оранжевой» и «красной» карантинных зон с 1 по 31 августа.