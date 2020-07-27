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В Украине 27 июля установятся опасные погодные условия, фото: «Відкритий»

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в ряде регионов (КАРТА)

27 июл 2020, 10:31
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Погода в Украине сегодня, 27 июля, будет достаточно неблагоприятной в ряде регионов Украины.

Синоптики предупреждают об установлении опасных погодных условиях, сообщает украинский Гидрометцентр.

Днем в западных и Житомирской областях, а также на юге Украины ожидаются грозы.

При грозах местами возможны шквалы со скоростью до 15−20 м/с. На юге также возможны значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в таких регионах:


  • большинстве южных областей;
  • центральных областях;
  • Хмельницкой области;
  • Донецкой области;
  • Сумской области.

Опасные погодные условия в Украине 27 июля, карта: украинский Гидрометцентр

Напомним, в начале июля шквалы принесли значительные разрушения в Одесскую область. В частности, ветер повалил более 60 деревьев и порвал контактную троллейбусную сеть. Два человека тогда получили травмы, один из пострадавших — тяжелые.

Источник: Ракурс


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