В Украине 27 июля установятся опасные погодные условия, фото: «Відкритий»

https://racurs.ua/n141662-sinoptiki-preduprejdaut-ob-opasnyh-pogodnyh-usloviy-v-ryade-regionov-karta.html

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Погода в Украине сегодня, 27 июля, будет достаточно неблагоприятной в ряде регионов Украины.

Синоптики предупреждают об установлении опасных погодных условиях, сообщает украинский Гидрометцентр.

Днем в западных и Житомирской областях, а также на юге Украины ожидаются грозы.

При грозах местами возможны шквалы со скоростью до 15−20 м/с. На юге также возможны значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в таких регионах:

большинстве южных областей;

центральных областях;

Хмельницкой области;

Донецкой области;

Сумской области.

Напомним, в начале июля шквалы принесли значительные разрушения в Одесскую область. В частности, ветер повалил более 60 деревьев и порвал контактную троллейбусную сеть. Два человека тогда получили травмы, один из пострадавших — тяжелые.