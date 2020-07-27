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В Украине 27 июля установятся опасные погодные условия, фото: «Відкритий»
Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в ряде регионов (КАРТА)https://racurs.ua/n141662-sinoptiki-preduprejdaut-ob-opasnyh-pogodnyh-usloviy-v-ryade-regionov-karta.htmlРакурс
Погода в Украине сегодня, 27 июля, будет достаточно неблагоприятной в ряде регионов Украины.
Синоптики предупреждают об установлении опасных погодных условиях, сообщает украинский Гидрометцентр.
Днем в западных и Житомирской областях, а также на юге Украины ожидаются грозы.
При грозах местами возможны шквалы со скоростью до 15−20 м/с. На юге также возможны значительные дожди (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, сегодня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности в таких регионах:
- большинстве южных областей;
- центральных областях;
- Хмельницкой области;
- Донецкой области;
- Сумской области.
Напомним, в начале июля шквалы принесли значительные разрушения в Одесскую область. В частности, ветер повалил более 60 деревьев и порвал контактную троллейбусную сеть. Два человека тогда получили травмы, один из пострадавших — тяжелые.
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