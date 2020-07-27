На Закарпатті затопило села. Фото: ДСНС

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Підтоплення на Закарпатті через проливні дощі сталося у понеділок, 27 липня.

Різке підняття рівня води у гірських струмках і річках фіксувалося у селі Скотарське Воловецького району, а також у двох селах Міжгірського району — Верхній Студений та Розтоки. Про це 27 липня повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, у Скотарському паводок знищив один та пошкодив три мости, підтопив один двір. Крім того, буде ускладнене транспортне сполучення з 36 домогосподарствами, пошкоджено близько 30 м берегоукріплення та майже 20 м грунтової дороги.

У Верхньому Студеному струмок розлився на автошлях та підтопив три домогосподарства. А в селі Розтоки місцевий ставок розлився на центральну вулицю й ускладнив під’їзд до будинків та дворів.

У ДСНС зазначили, що наслідки негоди зараз уточняється.

Нагадаємо, в червні від наслідків негоди потерпали західні регіони України. На Прикарпатті та Буковині були затоплені понад 280 населених пунктів, пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів. Згодом прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом екоциду — масового знищення рослин та численних порушень природоохоронного законодавства, які призвело до екологічної катастрофи.