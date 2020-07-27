Акция протеста против перемирия на Донбассе. Фото: Общественное

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Ракурс

Акция протеста «Нет капитуляции» проходит в Киеве в понедельник, 27 июля.

Сотни активистов собрались вечером под Офисом президента Украины на улице Банковой. Участники митинга держат в руках плакаты и скандируют патриотические лозунги и выкрикивают оскорбления в сторону президента Владимира Зеленского. Об этом сообщалось в трансляции митинга.

Также перед импровизированной сценой растянули баннер с именами 184 погибших на Донбассе. Демонстранты выступают против перемирия на Донбассе, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа и которое ввели с 27 июля.

Активисты возмущены тем, что несмотря на обстрелы, президент Украины не признает Россию участником конфликта. Они требуют уволить с должностей первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Кроме того, среди требований — отпустить подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко, а также освободить от подозрения Яну Дугарь.

После митинга под Офисом президента активисты отправились на Майдан Независимости.

Напомним, перемирие на Донбассе началось в 00.01 27 июля, и оно предусматривает полное прекращение огня. Но в ООС заявили, что российско-террористические войска уже несколько раз нарушили перемирие.

У Зеленского заявили, что президент обсудил с главой РФ Владимиром Путиным прекращение огня на Донбассе. В Офисе президента заявили, что Путин во время этого разговора поддержал договоренность о прекращении огня.