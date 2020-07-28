Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус в Україні не хоче відступати. За останню добу станом на ранок 28 липня підтверджено 919 нових випадків зараження коронавірусом.

Всього від початку епідемії коронавірусом заразилися 66 тис. 575 українців, про що свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Жертвами коронавірусу за останню добу стали 13 пацієнтів. Всього від початку епідемії від інфекції померли 1 тис. 629 осіб.

Вилікувалися від недуги за останню добу 622 пацієнта. Всього від початку епідемії одужали 36 тис. 744 українців.

Наразі в Україні хворіють на коронавірус 28 тис. 202 пацієнта.

У розрізі областей статистика зараження коронавірусом виглядає наступним чином.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу в Україні було підтверджено 807 нових випадків інфікування. Простежувалася динаміка до зменшення випадків зараження протягом трьох днів поспіль, але сьогодні кількість хворих знову збільшилася.