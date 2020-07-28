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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Число больных коронавирусом в Украине существенно возросло — новые данные Минздрава

28 июл 2020, 09:23
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Коронавирус в Украине не хочет уходить. За последние сутки по состоянию на утро 28 июля подтверждены 919 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заразились 66 тыс. 575 украинцев, о чем свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Жертвами коронавируса за последние сутки стали 13 пациентов. Всего с начала эпидемии от инфекции скончались 1 тыс. 629 человек.

Излечились от недуга за последние сутки 622 пациента. Всего с начала эпидемии выздоровели 36 тыс. 744 украинцев.

На сегодняшний день в Украине болеют коронавирусом 28 тыс. 202 пациента.

Коронавирусная статистика в Украине. Фото: СНБО

В разрезе областей статистика заражения коронавирусом выглядит следующим образом.


Коронавирусная статистика. Фото: Минздрав

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки в Украине было подтверждено 807 новых случаев инфицирования. Прослеживалась динамика к уменьшению случаев заражения на протяжении трех дней подряд, но сегодня количество больных снова увеличилось.

Источник: Ракурс


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