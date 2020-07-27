Коронавірус в Україні виявили ще у 807 осіб — нові дані МОЗ — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n141658-koronavirus-v-ukrayini-vyyavyly-sche-u-ponad-800-osib-novi-dani-moz.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 27 липня виявили ще у 807 осіб. Загалом із початку епідемії COVID-19 лабораторно підтвердили коронавірусну інфекцію у 65 тис. 656 українців.

Із 807 нових інфікованих: 65 дітей і 43 медики. 161 пацієнта довелося госпіталізувати, — заявив під час онлайн-брифінгу у понеділок очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

За словами міністра, за минулу добу одужало 315 осіб. На жаль, зафіксовано 11 летальних випадків.

Впродовж неділі, 26 липня, було зроблено понад 10,7 тис. тестів на коронавірус. Найбільше нових інфікованих виявили у:

Львівській області — 120;

Івано-Франківській області — 96;

Рівненській області — 78;

та місті Київ — 70.

Загалом із початку пандемії в Україні зареєстровано 1 тис. 616 летальних випадків внаслідок COVID-19. Перемогли хворобу 36 тис. 122 пацієнти.

В Україні вже провели понад 970,7 тис. тестувань методом ПЛР.

Станом на ранок 27 липня до Центру громадського здоров’я України надійшло 901 повідомлення про підозру на COVID-19.