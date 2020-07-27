Прапор Німеччини. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n141656-nimechchyna-ne-hoche-bachyty-rosiu-u-g7-agresoram-ne-probachyly-krym.html

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Німеччина різко відреагувала на можливе повернення Росії до «великої сімки». Глава Міністерства закордонних справ Хайко Маас заявив, що його країна виступає проти повернення росіян до складу «великої сімки» (G7) через анексію Криму та війну на Донбасі.

Він нагадав, що Росію виключили із G7 саме через військову агресію щодо України. Про це він розповів в інтерв’ю Rheinische Post.

Глава МЗС Німеччини заявив, що його країна наполягає на реалізації мінських домовленостей щодо Донбасу. Він додав, що коли йдеться про врегулювання ситуації в Україні також необхідно обговорювати й анексію Криму.

Чиновник заявив, що забути про те, що Крим належить Україні — неможливо. За його словами, зсув кордонів у Європі в XXI столітті без вагомих причин є неприпустимим. Він також виступив проти участі в самітах G7 представників держав, які не входять до «великої сімки».

Наголосимо, що президент США Дональд Трамп уже не раз виступав за повернення Росії до складу групи семи провідних розвинених країн світу.

31 травня Трамп заявив про перенесення саміту щонайменше на вересень 2020 року. США як господарі саміту зазначили що хотіли б запросити на зустріч Росію, Австралію, Індію й Південну Корею у якості гостей.

Зі свого боку прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а також лідери Німеччини та Франції виступили проти повернення РФ до «великої сімки».

Росія була виключена зі складу «великої вісімки» у 2014 році після анексії Криму та військової агресії на Донбасі. Кремль запевняє, що формат G8 Росії більше не цікавий, тому що є можливість діалогу з провідними державами у форматі G20.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський закликав не відновлювати діалог світових лідерів у форматі «великої вісімки» (G8) за участю Росії доти, доки Кремль не поверне Крим і Донбас.