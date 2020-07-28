Жорстке затримання жінки поліцейськими в Кременчуці розслідує ДБР. Фото: Ніка ТВ

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Ракурс

Жорстке затримання жінки в місті Кременчук Полтавської області патрульними поліцейськими стало причиною для початку досудового розслідування. Слідчі Державного бюро розслідувань підозрюють поліцейських у застосуванні неправомірної фізичної сили під час затримання молодої жінки.

За попередніми даними, патрульні поліцейські застосували силу під час затримання місцевої жительки. Затримана жінка кричала від болю, а також говорила поліцейським, що вдома залишила маленьку дитину, повідомляє прес-служба ДБР.

Відео затримання жінки з’явилося в соцмережах. Крім того, правоохоронці застосували сльозогінний газ до сусідки затриманої, яка просила відпустити жінку.

На відео присутня ненормативна лексика.

Дані рро цей інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Кременчука. Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як раніше писав «Ракурс», у Чернівцях патрульні поліцейські застосували фізичну силу під час затримання пенсіонера, який здійснював торгівлю у невстановленому місці. У результаті жорстких дій поліцейських, затриманому пенсіонеру стало зле. Розслідуванням інциденту займається ДБР.