Жесткое задержание женщины полицейскими в Кременчуге расследует ГБР. Фото: Ника ТВ

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Ракурс

Жесткое задержание женщины в городе Кременчуге Полтавской области патрульными полицейскими стало причиной для начала досудебного расследования. Следователи Государственного бюро расследований подозревают полицейских в применении неправомерной физической силы во время задержания молодой женщины.

По предварительным данным, патрульные полицейские применили силу во время задержания местной жительницы. При задержании женщина кричала от боли, а также говорила полицейским, что дома оставила маленького ребенка, сообщает пресс-служба ГБР.

Видео задержания женщины появилось в соцсетях. Кроме того, правоохранители применили слезоточивый газ в отношении соседки задержанной, которая просила отпустить женщину.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Сведения о данном инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований прокуратурой Кременчуга. Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как ранее писал «Ракурс», в Черновцах патрульные полицейские применили физическую силу во время задержания пенсионера, который осуществлял торговлю в неустановленном месте. В результате жестких действий полицейских, задержанному пенсионеру стало плохо. Расследованием инцидента занимается ГБР.