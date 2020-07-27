28 июля отмечают День крещения Руси-Украины. Фото: online.ua

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Праздник крещения Киевской Руси-Украины отмечают украинские верующие 28 июля.

По преданию, именно в этот день в 988 году князь Владимир принял христианство и, вернувшись в Киев, решил окрестить народ Руси. Точную дату крещения так и не установили, ее отметили лишь вероятно. Это 14 августа по старому стилю 988 года. В Украине этот праздник государственный, который был основан 25 июля 2008 года указом третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Завтрашний праздник считается очень большим для христиан, поэтому нельзя заниматься тяжелой физической работой. Также 28 июля не стоит сквернословить и ссориться. Кроме того, стоит воздержаться от употребления алкоголя и громкого застолья.

Православная церковь 28 июля чтит память святого равноапостольного князя Владимира. Также в этот день почитается память святых мучеников Кирика и Улиты.

Приметы на 28 июля:

Липа пожелтела — осень будет ранней;

Дождь с утра — к солнечному дню;

Радуги после дождя не видно — впереди много ясных дней;

Туман вечером — к дождю;

Кузнечики громко стрекочут — к жаре.

Именины 28 июля отмечают Василий, Владимир, Авудим и Петр.

Кроме того, 28 июля в мире отмечают День борьбы с гепатитом — этот памятный день было решено установить на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения еще в 2010 году.

Также 28 июля празднуется День независимости Перу, День рождения короля Таиланда, День освобождения в Сан-Марино, День молочного шоколада в Соединенных Штатах Америки.

28 июля в истории:

В 1851 году было впервые в мире сфотографировали полное солнечное затмение.

В 1896 году во Флориде был основан город Майами.

В 1914 году началась Первая мировая война — одна из самых широкомасштабных и кровопролитный войн в истории человечества.

Напомним, сегодня, 27 июля, в мире отмечали неофициальный День рождения гамбургера — сэндвича, состоящего из рубленой котлеты, поданной внутри разрезанной булки.