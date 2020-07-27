28 липня відзначають День хрещення Русі-України. Фото: online.ua

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Свято хрещення Київської Русі-України відзначають українські віряни 28 липня.

За переказами, саме в цей день у 988 році князь Володимир прийняв християнство і повернувшись до Києва, вирішив охрестити народ Русі. Точну дату хрещення так і не встановили, її відзначили лише ймовірно. Це 14 серпня за старим стилем 988 року. В Україні це свято державне, яке було засноване 25 липня 2008 року указом третього президента України Віктора Ющенка.

Завтрашнє свято вважається великим для християн, тому не можна займатися важкою фізичною роботою. Також 28 липня не варто лихословити та сваритися. Крім того, варто утриматися від вживання алкоголю та гучного застілля.

Православна церква 28 липня вшановує пам’ять святого рівноапостольного князя Володимира. Також у цей день вшановується пам’ять святих мучеників Кирика та Уліти.

Прикмети на 28 липня:

Липа пожовтіла — осінь буде ранньою;

Дощ з ранку — до сонячного дня;

Веселки після дощу не видно — попереду багато ясних днів;

Туман ввечері — до дощу;

Коники голосно скрекочуть — до спеки.

Іменини 28 липня відзначають Василь, Володимир, Авудим і Петро.

Крім того, 28 липня у світі відзначають День боротьби з гепатитом — цей пам’ятний день було вирішено встановити на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я ще в 2010 році.

Також 28 липня святкується День незалежності Перу, День народження короля Таїланду, День звільнення в Сан-Марино, День молочного шоколаду в Сполучених Штатах Америки.

28 липня в історії:

У 1851 році було вперше у світі сфотографували повне сонячне затемнення.

У 1896 році у Флориді було засновано місто Маямі.

У 1914 році почалася Перша світова війна — одна з найбільш широкомасштабних та кровопролитний війн в історії людства.

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, у світі відзначили неофіційний День народження гамбургера — сендвіча, що складається з рубаної котлети, поданої всередині розрізаної булки.