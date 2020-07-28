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Боевики нарушают перемирие на Донбассе, фото: Politeka

Перемирие на Донбассе — в СНБО рассказали, как будут реагировать в случае потерь среди военных

28 июл 2020, 22:56
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В случае потерь среди украинских военных из-за провокаций боевиков на Донбассе, где с 27 июля установлен режим тишины, ответ будет очень быстрым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом в эфире одного из телеканалов, сообщает агентство УНН.

Если враг будет переходить определенные границы, если будут потери с нашей стороны — то ответ будет очень быстрым, и поверьте, он будет соответствующим нашему законодательству и нашей Конституции. Никто не будет ждать, пока наших военных начнут убивать, — заверил секретарь СНБО.

Прекращение огня на Донбассе, договоренность о котором достигли во время переговоров Трехсторонней контактной группы, началось с 00.01 27 июля.


Данилов отметил, что уже спустя 20 минут после начала перемирия произошли «определенные действия со стороны России, когда были выстрелы». По его словам, тогда никто из украинских военных не пострадал.

Напомним, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что в течение первых суток перемирия на Донбассе были зафиксированы три случая нарушения боевиками режима прекращения огня.


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