Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве переименовали улицу Российсикую, фото: Yablor.ru
Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь погибшего под Иловайском военногоhttps://racurs.ua/n141743-ulicu-rossiyskuu-v-kieve-pereimenovali-v-chest-pogibshego-pod-ilovayskom-voennogo.htmlРакурс
В Киеве переименовали улицу Российскую, расположенную в Дарницком районе столицы.
Теперь эта улица будет носить название Юрия Литвинского, сообщает пресс-служба КГГА.
Литвинский — активный участник Революции достоинства и боец батальона «Донбасс». Он погиб от пули российского снайпера 10 августа 2014 года под Иловайском.
Посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.
Улицу Российскую уже пытались переименовать в честь Литвинского в 2018 году, однако тогда по результатам общественного обсуждения с небольшим перевесом победила позиция оставить улице прежнее название.
Также в Киеве появится улица в честь известного украинского писателя фантаста Олеся Бердника. Название в его честь присвоено новой улице в Святошинском районе столицы.
Бердник был одним из основателей Украинской Хельсинской группы и политзаключенным в советских лагереях.
Он умер в 2003 году, похоронен в селе Гребени Киевской области.
Напомним, в 2019 году в Киеве появилась улица, названная в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна.
.