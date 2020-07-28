В Киеве переименовали улицу Российсикую, фото: Yablor.ru

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В Киеве переименовали улицу Российскую, расположенную в Дарницком районе столицы.

Теперь эта улица будет носить название Юрия Литвинского, сообщает пресс-служба КГГА.

Литвинский — активный участник Революции достоинства и боец ​​батальона «Донбасс». Он погиб от пули российского снайпера 10 августа 2014 года под Иловайском.

Посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Улицу Российскую уже пытались переименовать в честь Литвинского в 2018 году, однако тогда по результатам общественного обсуждения с небольшим перевесом победила позиция оставить улице прежнее название.

Также в Киеве появится улица в честь известного украинского писателя фантаста Олеся Бердника. Название в его честь присвоено новой улице в Святошинском районе столицы.

Бердник был одним из основателей Украинской Хельсинской группы и политзаключенным в советских лагереях.

Он умер в 2003 году, похоронен в селе Гребени Киевской области.

Напомним, в 2019 году в Киеве появилась улица, названная в честь американского сенатора и друга Украины Джона Маккейна.