У Києві перейменували вулицю Російську, фото: Yablor.ru

https://racurs.ua/ua/n141743-vulycu-rosiysku-u-kyievi-pereymenuvaly-na-chest-zagyblogo-pid-ilovayskom-viyskovogo.html

Ракурс

У Києві перейменували вулицю Російську, розташовану у Дарницькому районі столиці.

Тепер ця вулиця носитиме назву Юрія Литвинського, повідомляє прес-служба КМДА.

Литвинський — активний учасник Революції гідності та боєць батальйону «Донбас». Він загинув від кулі російського снайпера 10 серпня 2014 року під Іловайськом.

Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Вулицю Російська вже намагалися перейменувати на честь Литвинського у 2018 році, проте тоді за результатами громадського обговорення з невеликою перевагою перемогла позиція залишити вулиці попередню назву.

Також у Києві з’явиться вулиця на честь відомого українського письменника- фантаста Олеся Бердника. Назва на його честь присвоєна новій вулиці у Святошинському районі столиці.

Бердник був одним із засновників Української Гельсінської групи та політв’язнем, утримувався в радянських таборах.

Він помер у 2003 році, похований у селі Гребені Київської області.

Нагадаємо, у 2019 році в Києві з’явилася вулиця, названа на честь американського сенатора та друга України Джона Маккейна.