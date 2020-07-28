У Кирилівці затопило бази відпочинку, фото: ДСНС

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Курортне селище Кирилівка Запорізької області постраждав від негоди.

Через сильну зливу там сьогодні, 28 липня, затопило понад 10 баз відпочинку. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Запорізької області.

Ці бази розташовані у низинах на відстані 20−30 м від берегової лінії. Їх затопило через підвищення рівня води на 25−30 см. В результаті рятувальники розпочали відкачувати на цих базах відпочинку воду за допомогою п’яти плаваючих мотопомп.

Зазначається, що дорога між Кирилівкою та розташованим в напрямку на острів Бірючий селом Степок не затоплена і рух по ній є безперешкодним. Вчора, 27 липня, в результаті рясних дощів частина цієї траси була затоплена, на ній застрягли автомобілі з людьми. Транспортні засоби рятувальникам довелося звільняти за допомогою гнучкого троса.

Нагадаємо, 27 липня через рекордні зливи затопило місто Бердянськ Запорізької області. Крім того, через негоду частина міста залишилася без електроенергії.